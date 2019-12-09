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‘İzban, Bergama ve Kınık’a da bağlanacak’

‘İzban, Bergama ve Kınık’a da bağlanacak’
Giriş Tarihi: 9.12.2019

4. , kanaat önderleri, iş adamları, temsilcileri, kuruluşları ve vatandaşları bir araya getirdi. Zirveye ev sahipliği yapan 'nın Başkanı , sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

4. Bakırçay Ekonomi Zirvesi, kanaat önderleri, iş adamları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları bir araya getirdi. Zirveye ev sahipliği yapan Bergama Ticaret Odası'nın Başkanı Fikret Ürper, sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Bergama'da yapılacak en büyük yatırım ve hizmetin serbest bölge olacağını belirterek, "2 bin dönümlük bir alana yapılacak bu yatırımla 20 bin kişiye istihdam kapısı açılacak. Bölgeyi uçuracak bir proje. Sırada serbest ticaret bölgesi var. İzban, Bergama ve Kınık ilçelerine de bağlanacak. İZBAN bu güne kadar yerel yönetim ve hükümetin ortaklaşa gerçekleştirdiği en büyük proje oldu" dedi. Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka da, üretim artışı için mesleki eğitimin büyük önem taşıdığını belirtti.
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