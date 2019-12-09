Öğrencilere Yetenek Kapısı’ndan iş fırsatı

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi'nin gençlerin yükseköğrenim eğitiminin ilk döneminde kariyer bilincine sahip olmaları amacıyla hazırladığı Kariyer Planlama Dersi artık üniversitelerin birinci sınıflarında zorunlu olarak okutulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi'nin gençlerin yükseköğrenim eğitiminin ilk döneminde kariyer bilincine sahip olmaları amacıyla hazırladığı Kariyer Planlama Dersi artık üniversitelerin birinci sınıflarında zorunlu olarak okutulacak. Ofis tarafından 3 yeni hizmet Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin erişimine açıldı.

KARİYER REHBERLİĞİ

Üniversite Kariyer Merkezleri Kitabı, Yetenek Kapısı Platformu ve Kariyer Planlama Dersi Örnek Müfredatı ile üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek olunması ve Kariyer Merkezleri'nin etkin yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Üniversite Kariyer Merkezleri aracılığıyla öğrenci ve mezunlara kariyer rehberliği yapılarak, gençlerin iş gücü piyasasına uyumu hızlandırılacak ve istihdam süreçleri desteklenecek.

HASAN AY