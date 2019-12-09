Piyasalar ABD, Avrupa ve Türkiye'deki faiz kararlarını bekliyor

Piyasalar merkez bankalarına odaklandı. Bu hafta ABD, Avrupa ve Türkiye'deki faiz kararları takip edilecek. Türkiye'de de gözler 12 Aralık'ta. Merkez Bankası yılın son faiz kararını verecek. 150 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması bekleniyor.

Piyasaların gözü faiz kararlarında. Bu hafta FED, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son faiz kararlarını açıklayacak. PARA POLİTİKASI KURULU, 12 ARALIK'TA POLİTİKA FAİZİNİ BELİRLEYECEK Para Politikası Kurulu, 12 Aralık Perşembe günü politika faizini belirleyecek. AA Finans beklenti anketine göre, faizlerde 150 baz puan indirim bekleniyor. Ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında oldu. Son toplantıda politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 14'e çekilmişti. FED KARARI 11 ARALIK'TA Amerikan Merkez Bankası FED, yılın son toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirecek. FED'in faiz indirmeden yoluna devam etmesi bekleniyor. Beklenti, faizin 2021 sonuna kadar yüzde 1,5 - yüzde 1,75 arasında olacağı yönünde. AVRUPA MERKEZ BANKASI&NBSP;12 ARALIK'TA TOPLANACAK Avrupa Merkez Bankası ise 12 Aralık'ta toplanacak. Christine Lagarde başkanlığındaki ilk para politikası toplantısında, faizlerde değişiklik beklenmiyor. 8 yıl euroyu yönetecek olan Lagarde'ın açıklamaları, para politikasına ilişkin ipuçları vermesi açısından önem taşıyor.