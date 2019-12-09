Şömineli sobalarla nostalji

İZMİR'DE doğal gaz kullanımının artmasıyla beraber eski günlerin özlemini duyan vatandaşlar, çareyi nostaljik fırınlı ve şömine tarzı sobalarda buldu. 39 yıldır soba ve sac ürünleri satışı yapan Mehmet Akif Özyağcı, geçen senelere göre soba satışlarında artış olduğunu söyledi.

İZMİR'DE doğal gaz kullanımının artmasıyla beraber eski günlerin özlemini duyan vatandaşlar, çareyi nostaljik fırınlı ve şömine tarzı sobalarda buldu. 39 yıldır soba ve sac ürünleri satışı yapan Mehmet Akif Özyağcı, geçen senelere göre soba satışlarında artış olduğunu söyledi. Soba fiyatları 200 TL ile 3 bin TL arasında değişiyor.