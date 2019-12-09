Türk narenciyesini en çok Ruslar aldı

TÜRKİYE'DEN yılın 11 aylık döneminde 74 ülkeye 560 milyon 74 bin 790 dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 1 milyon 229 bin tonluk narenciye ihracatı yapıldı.

TÜRKİYE'DEN yılın 11 aylık döneminde 74 ülkeye 560 milyon 74 bin 790 dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 1 milyon 229 bin tonluk narenciye ihracatı yapıldı. İhracatta Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'na 393 bin 548 tonlk narenciye satışı gerçekleştirildi.