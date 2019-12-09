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Haberler > Ekonomi > Türkiye’nin programı iyi uygulama örneği

’nin programı iyi uygulama örneği

Türkiye’nin programı iyi uygulama örneği
Giriş Tarihi: 9.12.2019

, Çalışma ve , 2018 yılının ocak ayında başlatılan ""nın, () tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildiğini bildirdi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018 yılının ocak ayında başlatılan "Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı"nın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildiğini bildirdi.
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