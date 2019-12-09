KASIM sonu itibarıyla yatırım fonlarının toplam değeri 113,6 milyar lira oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, yılbaşından bu yana yatırım fonlarının portföy değeri yüzde 114,6 artış gösterirken, son 4 aylık artış yüzde 40'ı aştı.
KASIM sonu itibarıyla yatırım fonlarının toplam değeri 113,6 milyar lira oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, yılbaşından bu yana yatırım fonlarının portföy değeri yüzde 114,6 artış gösterirken, son 4 aylık artış yüzde 40'ı aştı.
Yatırım fonlarında 113.6 milyar toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.