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Yatırım fonlarında 113.6 milyar toplandı

Yatırım fonlarında 113.6 milyar toplandı
Giriş Tarihi: 9.12.2019

sonu itibarıyla yatırım fonlarının toplam değeri 113,6 milyar lira oldu. () verilerine göre, yılbaşından bu yana yatırım fonlarının portföy değeri yüzde 114,6 artış gösterirken, son 4 aylık artış yüzde 40'ı aştı.

KASIM sonu itibarıyla yatırım fonlarının toplam değeri 113,6 milyar lira oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, yılbaşından bu yana yatırım fonlarının portföy değeri yüzde 114,6 artış gösterirken, son 4 aylık artış yüzde 40'ı aştı.
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