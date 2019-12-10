HALKA hizmeti esas alan, ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklı 2020 bütçe teklifi görüşmeleri Meclis Genel Kurulu’nda basladı. Bütçenin yüzde 16.1’i eğitim, yüzde 17.2’si sağlığa ayrılırken, çalışanı, emekliyi gözeten, girişimciyi destekleyen istihdam yaratan bir yol haritası ortaya konuldu

HALKA hizmeti esas alan, büyümeyi destekleyen, tasarrufları artırmaya ve cari açığı azaltmaya yardımcı olan, ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklı, kamu finansmanı dengelerini iyileştiren 2020 bütçe teklifi görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Bütçenin yüzde 16.1'i eğitim, yüzde 17.2'si sağlığa ayrılırken, çalışanı, emekliyi gözeten, girişimciyi destekleyen istihdam yaratan bir yol haritası ortaya konuldu. Eğitime 176.1 milyar, sağlığa 188.6 milyar lira aktarılacak, refah artışı için 69.5 milyar liralık sosyal harcama yapılacak, yaşlı ve engelli bireyler için 11.6 milyar lira destek verilecek.

FAİZ PAYI AZALACAK

Bütçenin sunumunu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 yılı bütçesini toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışı için bir fırsat olarak görüyoruz. Önceki 17 bütçemizde olduğu gibi bir hizmet bütçesi olacaktır. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payı azalırken vatandaşa hizmet olarak gidecek ödemelerin payının artması sağlanacak, 82 milyonun bütçesi olacak" dedi.



REFAH ARTIŞI İÇİN 69.5 MİLYARLIK SOSYAL HARCAMA YAPILACAK

Toplam 956.6 milyar lira bütçe geliri öngörülen, üretim odaklı büyümeyle adaletli paylaşımı, vatandaşa hizmeti esas alan bütçede dikkat çeken başlıklar şöyle:

● Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali kaynak başta eğitim, sağlık ve üretim olmak üzere büyümeye katkı sağlayacak alanlarda kullanılacak. Kamu kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması amacıyla yapısal değişiklikler hayata geçirilecek. Eğitime ayrılan kaynak 176.1 milyar liraya çıkarıldı.

● Tarımsal destek için 22 milyar aktarılacak. Esnafa 2.2 milyarlık faiz, çiftçiye 4.2 milyarlık tarımsal kredi desteği verilecek.

TEK HANELİ ENFLASYON

● Enflasyonun kalıcı olarak düşük, tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedef olup, 2020'de yüzde 8.5 olması bekleniyor. İhracatın 190 milyar dolara çıkması, seyahat gelirlerinin de 34.3 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

● Bütçe giderleri 1 trilyon 95.5 milyar, faiz hariç giderleri 956.5 milyar, bütçe gelirleri 956.6 milyar lira olarak belirlendi. Gelecek yılın bütçesinde vergi gelirleri 784.6 milyar lira, bütçe açığı 138.9 milyar lira olarak öngörülüyor.

1 MİLYON 52 BİN KİŞİYE İŞ

● Gelecek yıl yüzde 5'lik büyümeyle işgücüne katılım ve istihdam oranlarında iyileşme bekleniyor. Gelecek yıl istihdamın bu yıla göre 1 milyon 52 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 11.8'e gerilemesi planlanıyor.



● (Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri) Milli gemilerle 2020 yılı içerisinde 5 kuyu daha açılarak petrol ve doğalgaz arama faaiyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edilecek.

● Refah artışı için 69.5 milyar liralık sosyal harcama yapılacak. Yaşlı ve engelli bireyler için 11.6 milyar lira destek verilecek. Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık giderlerini karşılamak amacıyla 13.4 milyar lira ayrıldı.

ÖĞRENCİLERE 26.4 MİLYAR

● 2020 yılı bütçesinden öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak önemli destekler sürecek. Bu kapsamda tahsis edilen ödenek tutarı 26.4 milyar lira oldu. Öğrencilere 12.5 milyar liralık burs-öğrenim kredisi verilecek, ailelere eğitim, engelli evde bakımı için 10.6 milyar aktarılacak.

● Yatırımlara 64.1 milyar lira kaynak aktarılacak. İşletmelere 25.2 milyarlık prim teşviki verilecek. Reel sektöre 44.5 milyar liralık ödenek ayrılacak.

HAZAL ATEŞ