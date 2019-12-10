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’da lojistik merkezleri kuruyoruz

Afrika’da lojistik merkezleri kuruyoruz
Giriş Tarihi: 10.12.2019

, "Hedeflediğimiz noktalarda oluşturuyoruz ama ondan da önemlisi, için gözüken o ki birkaç yerde lojistik merkezi kurmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedeflediğimiz noktalarda Türk Ticaret Merkezleri oluşturuyoruz ama ondan da önemlisi, Afrika için gözüken o ki birkaç yerde lojistik merkezi kurmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık." dedi. Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunca (DEİK) düzenlenen Afrika Bölgesi İş Konseyleri İstişare Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, salonda bulunanların Türkiye ile Afrika arasındaki ticaretin gelişmesi için zor bir bölgede faaliyet gösterdiğini söyledi.
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