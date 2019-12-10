Altın fiyatları ne kadar? 10 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları düştü mü? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak görülen altın bugüne nasıl başladı? İşte 10 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...