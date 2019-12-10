Altın fiyatları düştü mü? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak görülen altın bugüne nasıl başladı? İşte 10 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 445,00 lira, Cumhuriyet altını 1.823,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,62 yükselişle 273,70 liradan işlem gördü. İşte 10 Aralık Salı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 272,90 TL
SATIŞ: 272,96 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 436,93 TL
SATIŞ: 446,84 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 871,14 TL
SATIŞ: 893,67 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.747,74 TL
SATIŞ: 1.781,88 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.811,00 TL
SATIŞ: 1.839,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 10 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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