Asgari ücret için ikinci toplantı bugün

İŞÇİ, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını yapacak.

İŞÇİ, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için Komisyon, ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

DÜŞÜK ARTIŞA KARŞIYIZ

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin sunum yapması bekleniyor.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, son beş yılda asgari ücrete dört kez enflasyon üzerinde artış yapıldığını anımsatarak, söz konusu dönemde TÜFE'deki toplam yüzde 74'lük değişime karşın kümülatif asgari ücret artışının yüzde 113 civarında olduğunu vurguladı. Koç, "TÜİK'in salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkarak Komisyona asgari ücret hesaplaması sunması son derece yanlış" dedi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da vatandaşların hissettiği ve yaşadığı enflasyonun açıklanan enflasyondan daha yüksek olduğunu söyledi.

Bekar bir işçinin aylık yaşam maliyeti olan net 2 bin 578 liranın önemli bir eşik olduğunu ifade eden Irgat, şunları kaydetti: "Asgari ücrette yapılacak düşük bir artışı kabul etmiyoruz. Çünkü kurumlar, resmi rapor ve açıklamalar ekonomideki olumlu gelişmelere işaret ediyor. Komisyondan talebimiz, çalışanların aileleriyle birlikte geçinebileceği bir ücreti, asgari ücret olarak belirlemesidir."