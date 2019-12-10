Avcılar İnşaat’tan “garantili” yatırım

AVCILAR İnşaat, beş yıldızlı bir kampanya ile yeni yıla şimdiden damgasını vurdu. Yatırımcıyı koruyan bir model geliştiren Avcılar, 6 ay erken teslim edilecek Bayraklı Exclusive projesinden 71.5 metrekare ofis alanlara 5 yıl boyunca her ay 5 bin lira garantili kira desteği verecek.

AVCILAR İnşaat, beş yıldızlı bir kampanya ile yeni yıla şimdiden damgasını vurdu. Yatırımcıyı koruyan bir model geliştiren Avcılar, 6 ay erken teslim edilecek Bayraklı Exclusive projesinden 71.5 metrekare ofis alanlara 5 yıl boyunca her ay 5 bin lira garantili kira desteği verecek. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, "Burada amacımız, yatırımcımıza destek olmak. Bize inananlarla birlikte tarih yazıyoruz. Avcılar Exclusive Bayraklı projesi ile yalnızca yatırımda kazanmıyorsunuz, aynı zamanda hayal ettiğininiz yaşama da sahip oluyorsunuz" diye konuştu.

YATIRIMIN TAM ZAMANI

İzmir'in giderek değerlendiğinin altını çizen Avcı, "Avcılar Exclusive Bayraklı yatırımcıya büyük fırsat sunuyor. Yeni yıl öncesi, yatırım için şimdi tam zamanı" dedi. Avcılar Exclusive Bayraklı'da 71.5 metrekarelik ofisin satış fiyatı 998 bin 500 TL olmasına karşın firma kuruluşunun 30. yılına özel, yüzde 15 indirim uyguladı. Projenin tahmini teslim tarihi 2021 Haziran ve kira garantili taahhüt ise aynı yılın Temmuz ayında hemen başlayacak.