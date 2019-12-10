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takmayan 1742 araca bir haftada 1 milyon liralık ceza kesildi

Kış lastiği takmayan 1742 araca bir haftada 1 milyon liralık ceza kesildi

10.12.2019, 09:17

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olan kullanımına yönelik genelinde yapılan denetimlerde, tüm uyarılara rağmen kış lastiği takmayan 1742 araca ceza kesildiğini açıkladı. 625 liralık cezai işlemler sonucu denetimlerde sürücülere toplamda 1 milyon 88 bin 750 TL ceza kesildi.

Türkiye genelinde kış lastiği takmayan 1742 araca cezai işlem uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesi ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 3-8 Aralık'ta yurt genelinde kış lastiği kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

1 MİLYON LİRALIK CEZA KESİLDİ

Denetimlerde, 1742 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek 625'er liralık cezai işlem uygulandı. Denetimlerde sürücülere 1 milyon 88 bin 750 TL ceza kesilmiş oldu. Ayrıca, 28 bin 63 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 1935 araç trafikten men edildi.

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