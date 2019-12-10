Plajlarda yüksek ücret tarihe karışıyor

GİRİŞLERİN ücretsiz olacağı ve benzerlerine göre çok daha makul fiyatlarla hizmet verecek halk plajları uygun fiyat ve yüksek hizmet standartları ile halkı ağırlayacak.

GİRİŞLERİN ücretsiz olacağı ve benzerlerine göre çok daha makul fiyatlarla hizmet verecek halk plajları uygun fiyat ve yüksek hizmet standartları ile halkı ağırlayacak. Turizmin 12 aya yayılmasını sağlamak ve iç turizmi hareketlendirmek için bugüne kadar halk plajlarının ilkini Bodrum'da, ikincisini de Çeşme'de hizmete açan Bakanlık, yaza kadar Kemer'de 2, Bodrum'da ise 1 yeni halk plajını daha hizmete sunacak. Marmaris, Alanya, Didim ve Manavgat'a da yeni halk plajlarının açılması bekleniyor.

BURAK ERDEM ÇELİK