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Termal kür ve tedavi merkezine başlanıyor

Termal kür ve tedavi merkezine başlanıyor
Giriş Tarihi: 10.12.2019

'in Seferihisar ilçesinde termal kür ve tedavi merkezinin temelinin 2020 yılının Mart ayında atılması planlanıyor. A.Ş., 'de satın alınan 42 dönümlük arazide kurulacak merkezin projesini tamamladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde termal kür ve tedavi merkezinin temelinin 2020 yılının Mart ayında atılması planlanıyor. İzmir Jeotermal A.Ş., Seferihisar Doğanbey'de satın alınan 42 dönümlük arazide kurulacak merkezin projesini tamamladı. Merkezde günlük 500 hasta kapasiteli kür merkezi, sağlık tedavi merkezi ile açık ve kapalı havuzlar bulunacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçenin yıllardır kurduğu hayalin gerçek olacağını söyledi.
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