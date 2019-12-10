Türk Eximbank marka kredisi desteğini artırıyor

Türk Eximbank, vadesini artırıp faizini düşürerek yeniden düzenlediği marka kredisi ile yurt dışından marka almak isteyen ihracatçılara büyük fırsat sunuyor.

Türk Eximbank, vadesini artırıp faizini düşürerek yeniden düzenlediği marka kredisi ile yurt dışından marka almak isteyen ihracatçılara büyük fırsat sunuyor. Türk Eximbank marka kredisi azami 3 yıl geri ödemesiz toplamda 10 yıla varan vadelerde yurt dışından marka ve marka ile ilgili tesis almak isteyen firmalara sunulmaya başlandı. Kredinin faiz oranı ise EURIBOR+2,75 olarak belirlendi. Türk Eximbank böylece ihracatçıyı finanse edecek.