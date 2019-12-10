Volkswagen yetkililerinden Türkiye açıklaması: Doğru tercih

Alman devi Volkswagen'in üst düzey yetkilileri, şirket için Türkiye'nin doğru tercih olduğunu açıkladı. Resmi açıklamanın ise yıl bitmeden geleceği kaydedildi.

Avrupa'daki tesislerinde elektrikli modellerinin üretimine başlayan VW, bu tesislerde üretimine devam eden içten yanmalı motora sahip otomobilleri için yeni bir fabrika açacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'yi yaklaşık 1 yıldır radarına alan ve üç ülkeyi yakından inceleyen Alman üretici, Ekim ayında Manisa'da kurduğu 1 milyar liralık şirket ile tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.



Fakat, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde devreye aldığı Barış Pınarı Harekatı sonrası, Alman şirket Manisa yatırımının resmi açıklamasını ertelediğini duyurmuştu.



Açıklamanın ertelenmesi ise, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan gibi Balkan ülkelerini harekete geçirmiş ve bu ülkelerin VW yatırımını kendi ülkelerine çekmek için Alman şirkete çeşitli teşvik paketleri sunmasına neden olmuştu.







Gelinen noktada, VW'nin yıllık 300 bin adet kapasiteye sahip, yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak ve toplam 1.4 milyar dolara mal olacak yeni yatırımı için henüz bir resmi açıklama yapılmış değil.



RESMİ AÇIKLAMA YIL SONUNDA

Habertürk'te yer alan habere göre, konu hakkında soruları cevaplayan VW yetkilileri, Türkiye'nin VW için doğru adres olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin sahip olduğu mühendislik birikimi, otomotiv üretim tecrübesi ve yan sanayisinin üst düzey kalitesi gibi parametrelerinin, VW'nin yeni fabrikası için hayati önem taşıdığını kaydeden Alman yetkililer, şirketin Wolfsburg'daki genel merkezinin koridorlarında bu konunun yüksek sesle konuşulduğunu, fakat ortada henüz netlik kazanan bir durum olmadığını aktardı.



Tüm bunlar alt alta konulduğunda ise, şirketin yeni tesisinin Türkiye'de açılmasının haklı bir beklenti olduğunu söyleyen VW yöneticileri, yeni fabrika hakkındaki resmi açıklamanın yıl bitmeden yapılacağı bilgisini paylaştı.





VW'nin üst düzey yetkililerinin aktardıkları, büyük bir sürpriz olmaz ise şirketin Manisa yatırımının gerçekleşeceği yönünde.



Alman üreticinin Zwickau ve Emden fabrikalarında elektrikli model üretimine başlandığı göz önüne alındığında da, VW'nin başta Passat olmak üzere, bugüne kadar bu tesislerde üretilen içten yanmalı motora sahip modellerini başka bir tesiste üretmek için daha fazla bekleme lüksünün bulunmadığı ve yeni tesisi hakkındaki nihai kararını bir an önce vermek zorunda kaldığı ortaya çıkıyor.



VW'nin yeni tesisi hakkında yapacağı açıklama eli kulağındayken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilin de yıl bitmeden yüzünü göstermesi bekleniyor.



Gelişmeler, 2019'un son günlerinde otomotiv gündeminin hareketli geçeceğine işaret ediyor.



CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN VOLKSWAGEN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut Volkswagen'in Türkiye'de açacağı fabrikaya ilişkin konuştu. Arda Ermut, "Manisa'da bir şirket kuruldu. Bu ve buna benzer yatırımların süreceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki sene başka yatırımlar da anons edeceğiz. Bekleme sürecine girmişti ancak lehimize sonuçlanacak." dedi.