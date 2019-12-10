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banknotlar için son günler

Yeni Türk Lirası banknotlar için son günler
Giriş Tarihi: 10.12.2019

'DEN yapılan açıklamaya göre banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi 2019'da dolacak. Banknotlar 31 Aralık mesai saati sonuna kadar Merkez ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebilecek.

TCMB'DEN yapılan açıklamaya göre Yeni Türk Lirası banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi 31 Aralık 2019'da dolacak. Banknotlar 31 Aralık mesai saati sonuna kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebilecek.
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