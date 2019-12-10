Yeni Türk Lirası banknotlar için son günler

TCMB'DEN yapılan açıklamaya göre Yeni Türk Lirası banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi 31 Aralık 2019'da dolacak. Banknotlar 31 Aralık mesai saati sonuna kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebilecek.

TCMB'DEN yapılan açıklamaya göre Yeni Türk Lirası banknotların 10 yıllık zaman aşımı süresi 31 Aralık 2019'da dolacak. Banknotlar 31 Aralık mesai saati sonuna kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebilecek.