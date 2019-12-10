Yıl bitmeden özel ödemelerinizi alın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşlara çeşitli konularda karşılıksız “özel” ödemeler yapıyor. Birçok vatandaş bu konu ile ilgili bilgi sahibi değil. Yıl bitmeden bu paralarınızı almayı unutmayın
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşlara çeşitli konularda karşılıksız "özel" ödemeler yapıyor. Birçok vatandaş bu konu ile ilgili bilgi sahibi değil. Yıl bitmeden bu paralarınızı almayı unutmayın...
■ CENAZE DESTEĞİ
BU ödemeyi almak için ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması yeterli sayılılor. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek ise 716 lira. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alabiliyor. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli.
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