Zorunlu karşılığın etkinliği artıyor

MERKEZ Bankası, nakdi kredi büyümesi reel değişimini de dikkate alarak, önemli para politikası aracı olan zorunlu karşılıkların etkinliğini artırıyor. Merkez Bankası kredi büyümesine göre değerlendirdiği zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.

MERKEZ Bankası, nakdi kredi büyümesi reel değişimini de dikkate alarak, önemli para politikası aracı olan zorunlu karşılıkların etkinliğini artırıyor. Merkez Bankası kredi büyümesine göre değerlendirdiği zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Bundan sonra zorunlu karşılık uygulamasında kredi büyümesinin hesaplanmasına TÜFE de katılacak. Kredi büyümesi hesaplanmasında Türk lirası nakdi kredilerin reel değişimi dikkate alınacak. Yapılan düzenlemeyle uzun vadeli krediler teşvik edilecek. Bankaların TL cinsi zorunlu karşılığa tabi pek çok yükümlülüğünde zorunlu karşılık oranını yüzde 2'ye düşürmeleri için gereken kredi büyüme oranı ise yüzde 10-yüzde 20 aralığından yüzde 5-yüzde 15 aralığına indirildi. Ancak kredi büyümesi hesaplanırken, hem TÜFE düşülecek, hem de bazı tip krediler büyüme hesaplamasına dâhil edilmeyecek.

HAZAL ATEŞ