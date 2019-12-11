Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatları altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Kültürümüzde de önemli bir yeri olan altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte 11 Aralık Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1,825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,11 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü. İşte 11 Aralık Çarşamba altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 273,15 TL
SATIŞ: 273,19 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 438,15 TL
SATIŞ: 448,08 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 873,56 TL
SATIŞ: 896,15 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.817,00 TL
SATIŞ: 1.844,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.752,59 TL
SATIŞ: 1.786,83 TL
Altın fiyatları ne kadar? 11 Aralık Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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