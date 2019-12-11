Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Albayrak açıkladı! Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması 2022 yılında tamamlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.