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Bakan Albayrak açıkladı! 'a taşınması 2022 yılında tamamlanacak

Bakan Albayrak açıkladı! Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması 2022 yılında tamamlanacak

11.12.2019, 22:36

Hazine ve , 'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi.

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