Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 11 Aralık Çarşamba döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri dolar ve euro almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenlerce araştırılıyor. Dolar bugün yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları merak ediliyor. İşte 11 Aralık Çarşamba döviz kuru...