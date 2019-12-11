Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 11 Aralık Çarşamba döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri dolar ve euro almak ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenlerce araştırılıyor. Dolar bugün yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları merak ediliyor. İşte 11 Aralık Çarşamba döviz kuru...
Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8040 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4340 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadra? İşte 11 Aralık Çarşabmba döviz kuru...
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