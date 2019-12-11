Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi oranını değiştirmeyerek yüzde 1.50 - yüzde 1.75 aralığında tutma kararı aldı.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Aralık ayı toplantısının ardından politika faizinde değişikliğe gitmedi.
Buna göre federal fonlama oranı yüzde 1.50 – 1.75 aralığında kaldı. Büyük ölçüde beklenti faiz değişikliği olmaması yönündeydi.
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