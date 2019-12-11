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kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

11.12.2019, 22:34

ABD Merkez Bankası (), politika faizi oranını değiştirmeyerek yüzde 1.50 - yüzde 1.75 aralığında tutma kararı aldı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Aralık ayı toplantısının ardından politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Buna göre federal fonlama oranı yüzde 1.50 – 1.75 aralığında kaldı. Büyük ölçüde beklenti faiz değişikliği olmaması yönündeydi.

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