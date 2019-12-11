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Fitch 5 belediyenin kredi notunu yükseltti

Fitch 5 belediyenin kredi notunu yükseltti
Giriş Tarihi: 11.12.2019

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch; , , , ve büyükşehir belediyelerinin kredi notu görünümü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch; İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Manisa büyükşehir belediyelerinin kredi notu görünümü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti. Manisa 5 belediye içinde İstanbul ve İzmir'i sollayarak en yüksek notu alan il oldu.
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