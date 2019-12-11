Japon firmadan İzmir’e yatırım

JAPON Hamax firması, İzmir'de rüzgar santrali ekipmanı üretimi yapan Ateş Çelik ortaklığıyla kurduğu Hamax Europe şirketiyle, İzmir'de rüzgar enerjisi ekipmanı üretimi yapacak.

JAPON Hamax firması, İzmir'de rüzgar santrali ekipmanı üretimi yapan Ateş Çelik ortaklığıyla kurduğu Hamax Europe şirketiyle, İzmir'de rüzgar enerjisi ekipmanı üretimi yapacak. Hamax Üst Yöneticisi Kohhei Hamada, "Yatırımımızla ilgili İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile iş birliği halindeyiz. Burada olmamızın en büyük nedenlerinden biri liman imkanları" dedi. Ateş Çelik Yönetim Kurulu Danışmanı Evren Güldoğan da, ilk aşamada 1 milyon dolar civarında yatırımla kule ankraj civatası üretimine başlayacaklarını belirtti. Hamax ile Ateş Çelik firmalarının eşit sermayeyle kurdukları Hamax Europe, İzmir'de rüzgar türbinleri için civata ve somun üretecek. Firma gelecek ay faaliyete geçecek.