Romanya’ya 30 milyon euroluk Türk tramvayı

Ankara'da elektrikli ticari araçlar ve raylı sistem araçları tasarlayan ve üreten Bozankaya AŞ, Romanya'nın Iaşi şehri için açılan yaklaşık 30 milyon euro değerindeki 16 araçlık tramvay ihalesini kazandı.

Ankara'da elektrikli ticari araçlar ve raylı sistem araçları tasarlayan ve üreten Bozankaya AŞ, Romanya'nın Iaşi şehri için açılan yaklaşık 30 milyon euro değerindeki 16 araçlık tramvay ihalesini kazandı. İlk teslimatların 18 ay içinde başlaması bekleniyor. Bozankaya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, toplu ulaşım için çevreye zarar vermeyen, enerji tasarrufu sağlayan elektrikli ticari araçlarla dünyada tercih edilen bir marka olduklarını dile getirdi.