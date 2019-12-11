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savunma sanayisi ’te boy gösterdi

Türk savunma sanayisi Kuveyt’te boy gösterdi
Giriş Tarihi: 11.12.2019

savunma sanayisi firmaları zırhlı araçlar, deniz platformları, silah sistemleri, bilgi güvenliği ve yazılım çözümleriyle ve 'nda ( 2019) boy gösterdi.

Türk savunma sanayisi firmaları zırhlı araçlar, deniz platformları, silah sistemleri, bilgi güvenliği ve yazılım çözümleriyle Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'nda (GDA 2019) boy gösterdi. Kuveyt'te düzenlenen GDA 2019, Kuveyt ve bölge ülkelerin askeri ve sivil yetkilileri ile savunma ve havacılık firmalarını buluşturdu. Türk savunma sanayisi de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) desteğiyle fuara güçlü bir katılım gösterdi. Zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, ATA Silah Sanayi, TİSAŞ-Trabzon Silah ve ZSR fuarda silah sistemleri ve mühimmat alanındaki ürünleriyle yer alıyor. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ de geniş bir ürün çeşitliliğiyle fuara katılıyor.

HEDEF YENİ PROJELER
HAVELSAN, MilSOFT Yazılım Teknolojileri, Ortem Elektronik, SİMSOFT, TÜBİTAK BİLGEM, Otonom Teknoloji de başta elektronik sistemler, yazılım ve bilgi teknolojileri olmak üzere çeşitli alanlardaki kabiliyetlerini katılımcılara anlatıyor. Türk savunma sanayisi firmaları bölgede yeni iş fırsatları yaratmayı amaçlıyor. Türk firmaları Kuveyt'te yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

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