‘Yabancıya konut satışı 100 bine çıkar’

ALKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ve dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM’in stratejik ortaklığıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması başladı.

ALKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ve dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM'in stratejik ortaklığıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması başladı. Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Alkaş, "Türkiye'ye gelen yabancılar burayı çok seviyor. Yılın 10 ayında yabancılara satılan konut adedi 36 bin 197'ye ulaştı" dedi. Alkaş, "Yıllık satış adedinin 1,2 milyonu bulması gerekiyor. Bu yıl yabancıya konut satış adedinin 45 bine yaklaşması bekleniyor. Yabancılara kısa vadede yıllık 100 bin adet konut satılması hayal değil. Bu rakamı rahatça yakalayan ülkeler var." diye konuştu.