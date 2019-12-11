Yörsan kurtarılmalı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde süt ve süt ürünleri tesisi Yörsan’ın iflas talebiyle mahkemeye başvuru yapması 300 çalışanı isyan ettirdi. Fabrikanın önünde toplanan işçiler, “Balıkesir milletvekillerimizden bankalarla anlaşma yapılması için yardım istiyoruz” diye konuştu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde süt ve süt ürünleri üretimi gerçekleştiren Yörsan'ın konkardato ilan etmesinin bir yıl ardından iflas talebiyle mahkemeye dilekçeyle başvuruda bulunması işçileri isyan ettirdi. Çalışanlar fabrika önünde toplanarak girişime karşı Balıkesir milletvekillerinden yardım istedi.



VEKALET VERİYORUZ

Yörsan'ın son olarak iflasını istemesi ortalığı karıştırdı. Özlük haklarını alamayacaklarını iddia eden işçiler fabrika önünde yaptıkları açıklamada, "Fabrika iflas aşamasında. Hepimiz mağdur durumdayız. Yaklaşık 300 kişiyiz. Satış olmasını engelliyorlar. Bazı bankalar ile anlaşma yapılamıyor. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz" dedi. Öz Gıda İş Sendikası iş yeri temsilcisi İbrahin Ceylan, şu an itibariyle kesinleşen bir karar olmadığını belirterek, "Ortada bir bilgi kirliliği var. Komiserler geçen Cuma mahkemeye olumsuz rapor sundular. 8 Ocak'ta zaten kalıcı konkordato bitiyordu. Alıcı firma 'Parayı veriyorum bana vermiyorlar. Burayı batırmak istiyorlar, bir taraflara peş keş çekmek istiyorlar' diyor. Şu anda fabrikada üretim falan yok kimse süt göndermiyor" dedi.



Öz Gıda İş Sendikası iş yeri temsilcisi İbrahim Ceylan, "300 arkadaşımız ve ailelerinin mağdur olmaması için milletvekillerimiz devreye girmeli" dedi.

Yaklaşık 300 çalışanın mağdur durumda olduğunu belirten Ceylan şunları söyledi: "Avukatlara vekalet veriyoruz. Bizimle görüşeceğini ifade etti mahkeme başkanı. Böyle bir sürecimiz var. Perşembe gününe kadar itirazı erteletiyor alacak olan firma." 1984 yılında Türkiye'nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan'ın çoğunluk hisseleri 4 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group'a satılmıştı.



ŞU AN KİMSEYE ÖDEME YAPAMIYORLAR

NİSAN ayından bugüne fabrikanın satışına ilişkin tarih verildiğini belirten sendika temsilcisi Ceylan, "Geçen hafta tanınmış bir holdingin tamam dediği söylendi. Fakat bugün böyle bir şey yok, satış falan yok, itiraz var. 300 çalışanın en düşük kıdemi olan 10 yıllık. Kıdem tazminatlarımız var. Müstahsile, tedarikçiye nakliyecisine dünya borç var. Şu tarihten sonra hiç kimseye ödeme yapılamayacağını ifade ediyorlar" görüşünü dile getirdi.

OTAĞ FIRINCIOĞULLARI