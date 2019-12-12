Dar gelirli vatandaşa TOKİ'den 100 bin sosyal konut müjdesi! Sosyal konut projesi nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ aracılığı ile yapılacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesiyle ilgili detayları açıkladı. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşları kiradan daha ucuz bir maliyetle yapılacak olan 100 bin sosyal konut projesinin hangi illerde yapılacağı ve detayları merak ediliyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi nedir? Hangi illerde yapılacak? İşte 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesinin tanıtımı bugün yapıldı. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara nasıl sahip olunur, şartları neler? İşte 100 bin sosyal konut ile ilgili detaylar...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklemiş oluyoruz. Ülke genelinde 96 millet bahçesi TOKİ tarafından inşa ediliyor. İlk 50 binlik konut projesi büyük ilgi görmüştü. Biz de sayıyı artırmaya karar verdik. Ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. Yıl başı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz zemin artı 2 zemin artı 3 bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere vatandaşlarımızın bu binalara yerleşmeleri. Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız."