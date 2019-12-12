2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı. Genel Kurulda bakanlıkların yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçeleri de görüşülecek. Bütçeler üzerinde ilk sözü HDP Grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aldı.