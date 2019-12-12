Altın fiyatları ne kadar? 12 Aralık perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? araştırılıyor. İşte 12 Aralık perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...