Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? araştırılıyor. İşte 12 Aralık perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 445,00 lira, Cumhuriyet altını 1.824,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 273,80 liradan işlem gördü. İşte 12 Aralık Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 275,26 TL
SATIŞ: 275,31 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 438,47 TL
SATIŞ: 448,41 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 874,20 TL
SATIŞ: 896,82 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.753,89 TL
SATIŞ: 1.788,15 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.816,00 TL
SATIŞ: 1.844,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 12 Aralık perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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