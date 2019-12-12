Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konutlar için başvuruların 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan 100 bin konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"ÜLKEMİZE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

"Kasım ayında müjdesini paylaştığımız dar gelirli vatandaşlarımız için konut projemizin tanıtımını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştirdik. Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu projemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."

BAŞVURULAR 15 KASIM-15 ARALIK ARASINDA

"Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Kasım-15 Aralık tarihinde alınacak."

"TÜM DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZI KONUT SAHİBİ YAPACAĞIZ"

"Yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilimizin tamamında gerçekleşecek bu proje ile inşallah tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız."