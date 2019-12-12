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Bakan : Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik

Bakan Berat Albayrak: Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik

12.12.2019, 13:12

'nde 100.000 yapıldı. , toplantıda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Ekonomimiz en büyük şoklara karşı sergilenen duruşla ne kadar dirençli hale geldiğini ispat etti. Kurumlarımızla gösterdiğimiz refleksle yaşanan her şoktan güçlenerek çıktık. Ekonomimizi daha da güçlü kılmak zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantıda konuştu ve önemli mesajlar verdi.

Bakan Berat Albayrak'tan önemli mesajlar: Bunu güçlü duruşumuzla ispat ettik

"EKONOMİMİZİ DAHA DA GÜÇLÜ KILMAK ZORUNDAYIZ"


Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın belirttiği muasır medeniyetler seviyesinin daha da üstüne çıkmak için çok daha fazla çalışacağız. Son 6 yıldır, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin güçlü Türkiye idealine karşı sayısız plan ve girişimle karlı karşıya kaldık. Ve hamdolsun yüce milletimizin desteği ile birer birer bertaraf ettik. Ekonomimiz en büyük şoklara karşı sergilenen duruşla ne kadar dirençli hale geldiğini ispat etti. Kurumlarımızla gösterdiğimiz refleksle yaşanan her şoktan güçlenerek çıktık. Ekonomimizi daha da güçlü kılmak zorundayız" dedi..
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