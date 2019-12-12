Çin’in ülkemizdeki yatırımları artmalı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Çin ziyaretinde yatırımcıları Türkiye’ye davet etti. Özgener, “Bir çok sektörde işbirliğimizi geliştirebiliriz” dedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çin'in Xi'an kentinde düzenlenen "İpekyolu İş Zirvesi 2019"a TOBB'u temsilen katıldı, Pekin ve Xi'an kentlerinde çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. Çin ziyaretinin çok verimli geçtiğini ifade eden Özgener, İzmir'in Çin ile yapabileceği işbirliği konularını ele aldıklarını söyledi.

GIDADA BÜYÜK TALEP

TOBB olarak tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Özgener, Çinli yatırımcıları ülkemize davet ederek "Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarını artırmasını istiyoruz. Finans, otomobil üretimi, altyapı, 5G iletişim teknolojisi, akıllı şehirler gibi alanlarda Çin ile işbirliklerimizi geliştirebiliriz. İzmir özelinde de özellikle turizm ve Odamızın Girişimcilik ve İnovasyon Projesi kapsamında ortak çalışmalar yapabiliriz" dedi. Özgener'e, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de eşlik etti. Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'i ziyaretlerinde İzmir'deki Çin ilgisini canlı tutmak için çalışacaklarını ifade eden Özgener, "Çin'den gıda özelinde önemli bir talep olduğunu net olarak gözlemledik. Ancak ihracat izin ve vize süreçleri hızlandırılmalı" diye konuştu.



İPEK YOLUNU CANLANDIRALIM

İZTO heyeti Xi'an kentinde İpek Yolu Uluslararası Ticaret Odası (SRCIC) tarafından düzenlenen ve çok sayıda ülke temsilcisinin yer aldığı "İpekyolu İş Zirvesi 2019"a katıldı. Özgener, zirvenin ardından SRCIC Başkanı ve Çin Ulusal Halk Kongresi Üyesi Lu Jianzhong ile bir araya geldi. Özgener, TOBB olarak tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.