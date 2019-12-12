Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar ve euro almak isteyenler ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 12 Aralık Perşembe döviz kuru...
Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8070 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4410 lira olmuştu. Dövizi yatırım aracı olarak seçenler dolar ve euro fiyatındaki gelişmeleri araştırıyor. İşte 12 Aralık Perşembe döviz fiyatları...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 12 Aralık Perşembe döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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