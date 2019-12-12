Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 12 Aralık Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar ve euro almak isteyenler ya da elindeki dövizi bozdurmak isteyenler döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 12 Aralık Perşembe döviz kuru...