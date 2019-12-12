Emekliye Ocak zammı! 2020 emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında emeklilere yapılacak olan zam için milyonlarca kişi beklemede. Emekliler Ocak zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62'ye gerilerken, buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 6.29 olarak gerçekleşecek. Peki bu rakamlara bakıldığında emeklinin Ocak ayında alacağı zam ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi.