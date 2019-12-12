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Emekliye Ocak zammı! 2020 emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye Ocak zammı! 2020 emekli maaşı ne kadar olacak?

12.12.2019, 09:40

Ocak ayında emeklilere yapılacak olan için milyonlarca kişi beklemede. Emekliler Ocak zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62'ye gerilerken, buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 6.29 olarak gerçekleşecek. Peki bu rakamlara bakıldığında ayında alacağı zam ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi.

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