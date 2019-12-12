‘En büyük 10 ekonomiden biri olacağız’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Bakan Albayrak, “Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalışıyoruz. Bu yıl cari fazlada rekorlar kırdığımız bir yıl. Hedefimiz en büyük ilk 10 ekonomiden biri olmak” dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Albayrak, "Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalışıyoruz. Bu yıl cari fazlada rekorlar kırdığımız bir yıl. En büyük 10 ekonomiden biri olmak istiyorsak ekonomiyi yüzde 5 altına taşımak zorundayız. Gıda fiyatları konusunda 3 bakanlık her ay düzenli olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

TEDBİRLER İŞE YARADI

ALDIĞIMIZ tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yerli üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye özen göstereceğiz. Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz.