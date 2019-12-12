Faizde büyük indirim beklentisi

Ekonomistler, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bugünkü toplantısında politika faizinin 200-250 baz puan indirilerek, yüzde 11,50-12’ye çekileceğini tahmin ediyor

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugünkü toplantısında politika faizinin 200-250 baz puan indirilebileceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası PPK toplantısının 8'incisi bugün gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 250 baz puanlık indirimle yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekilmişti. Temmuz, eylül ve ekim toplantılarında politika faizinin güçlü bir şekilde 1000 baz puan indirildiğini anımsatan ekonomistler, bu ayki toplantıda da politika faizinin 200-250 baz puanlık düşüşle yüzde 11,50- 12'ye çekileceğini öngörüyor.

TEK HANEYE İNDİREBİLİR

Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Merkez Bankası, enflasyonun daha önce yüzde 12 olarak revize edilen yıl sonu tahmininin altında kalma olasılığını gerekçe göstererek faiz indirimlerine devam edecek" derken, Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül, TCMB'nin 250 baz puan kadar olmasa da biraz altında indirim gerçekleştireceğini söyledi. Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer ise "Merkez Bankası, kredibilitesini artırmak için 250 baz puan indirim yapıp, uzunca bir müddet 'bekle gör' politikası izleyip 2020'nin ikinci yarısında da faizi tek haneye indirebilir" görüşünü dile getirdi.



YABANCILAR DA İYİMSER

YABANCI ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin 150 -200 baz puan indirilebileceğini öngörüyor. Bu ayki toplantıda da yabancı finansçılar, politika faizinin 150-200 baz puanlık düşüşle yüzde 12,00 - 12,50'ye çekileceği görüşünü paylaşıyor. Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 12,50 seviyesine çekeceğini düşündüğünü söyledi. Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, "Politika faizi, 200 baz puanlık bir indirimle yüzde 12 seviyesine çekilebilir" dedi.