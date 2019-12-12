Resmi Gazete'de yayımlandı! Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Payas-İskenderun arasındaki yol ücretsiz oldu. Bundan böyle bu bölgeden geçen vatandaşlar yol için ücret ödemeyecek.

Toprakkale İskenderun Otoyolu'nu kullananlar bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecekler. Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, sadece Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölümünü kullanan araçlar geçiş ücreti ödemeyecek.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki kesiminin sadece bu istasyonlar arasını kullanan araçlar, geçiş ücretinden muaf tutuldu..