TDU Savunma Sistemleri firması Torbalı’yı tercih etti

TÜRK savunma sanayisine anti radar özellikli kumaş üreten ve bu sayede askeri araçları görünmez kılan TDU Savunma Sistemleri, yatırım için Torbalı'yı tercih etti.

TÜRK savunma sanayisine anti radar özellikli kumaş üreten ve bu sayede askeri araçları görünmez kılan TDU Savunma Sistemleri, yatırım için Torbalı'yı tercih etti. Tesisi ziyaret eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Dünya pazarını elinde bulunduran, ABD ve İsrail'den sonra Türkiye'de üretime başlayan TDU'nun Torbalı'yı tercih etmesi bizleri gururlandırdı" derken, Genel Müdür Ümit Öztürk, "Sektörün dışa bağımlılığı azalacak" dedi.