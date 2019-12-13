Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Aralık Cuma döviz kuru...

Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? araştırılıyor. Dolar endeksi, dün 96,59 ile yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 96,8 seviyesinde dengelendi. Dün yüzde 0,2 azalışla 5,7893'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında hangi rakamda? İşte 13 Aralık Cuma döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4450 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euronun Cuma gününe nasıl başladığını merak ediyor. İşte 13 Aralık Cuma döviz kuru...
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