Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Aralık Cuma döviz kuru...

Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? araştırılıyor. Dolar endeksi, dün 96,59 ile yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 96,8 seviyesinde dengelendi. Dün yüzde 0,2 azalışla 5,7893'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında hangi rakamda? İşte 13 Aralık Cuma döviz kuru...