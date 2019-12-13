Dünyanın en hızlı büyüyeni Turkish Cargo! 126 ülke 300 destinasyon...

Turkish Cargo’nun dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo şirketlerinden biri olduğunu belirten İlker Aycı, ‘Günümüze kadar rekorlarımızı defalarca tazeledik. Turkish Cargo’yu ülkemiz için gurur kaynağı haline getirdik’ dedi.

Türk Hava Yolları olarak 1933 yılından beri hava kargo sektöründe yer aldıklarını belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "2000 yılında faaliyetlerimizi Turkish Cargo markamız altında topladık ve başarılı çizilmiş stratejimizi kaliteli ekibimizle de taçlandırarak günümüze kadar rekorlarımızı defalarca tazeledik. Alanında dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo şirketlerinden biri haline gelen Turkish Cargo'yu sadece bizim için değil aynı zamanda ülkemiz için de bir gurur kaynağı haline getirdik" dedi.



REKORA ADIM ADIM

İlker Aycı, yaklaşık 20 yıl önce mütevazı tesislerinde yıllık 100 bin ton civarında hava kargo taşıması yapıyorken, 120'den fazla ülkede sürdürdükleri operasyonları ile 2018 yılında 1.4 milyon ton hava kargo taşıdıklarını vurguladı.



2019 yılının ilk 9 ayında 1.1 milyon ton kargo taşıyarak geçen sene aynı döneme göre yüzde 9.6 büyüdüklerini anlatan İlker Aycı, "Hava kargo sektöründe tüm dünyada yaşanan gerilemeye rağmen yıl sonunda 1.5 milyon ton kargo taşıyarak yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz. 24'ü kargo uçağı olan 344 uçaktan oluşan güçlü filomuzla 88'i sadece kargo uçağı ile uçtuğumuz noktalar olmak üzere 300'den fazla destinasyona hava kargo hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.





2023 HEDEFİ İLK 5

Global hava kargo markası Turkish Cargo, hızlı büyümesine paralel olarak 2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo markası arasına girmeyi hedefliyor. Aldığı ödüller, katıldığı fuarlarla da dünyadaki bilinirliğini her geçen gün artırıyor. Turkish Cargo, son olarak bu yıl 13'üncüsü düzenlenen, Türkiye'nin en kapsamlı uluslararası taşımacılık ve lojistik fuarı olan Logitrans'a, 11'nci kez katılım sağladı.





İstanbul Fuar Merkezi'ndeki organizasyonda 155 metrekare alana sahip standıyla yer alan Turkish Cargo, iş ortakları ve etkinlik katılımcılarıyla bir araya geldi. Logitrans fuarına; 24 ülkeden kargo acenteleri, otomotiv üreticileri, hava kargo firmaları, havalimanı ve liman otoriteleri, IT servis sağlayıcıları, gümrük otoriteleri, lojistik dernekleri, lojistik okulları temsilcileri ve uluslararası lojistik yayınlarının temsilcilerinden oluşan 150'den fazla firma ve 15 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.







Ayrıca Turkish Cargo, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri kapsamında da 'Uluslararası Hava Yolu Taşıyıcısı' kategorisinde birincilik ödülüne ve 'Dual Hava Kargo Hub Çözümü' ve 'Mission Resque' projeleri ile Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.