Kalyon’dan dört dörtlük güneş tesisi

KALYON Güneş Teknolojileri Üretim AŞ tarafından Türkiye'nin en büyük entegre güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikası 400 milyon dolar yatırımla Ankara'da kuruluyor.

KALYON Güneş Teknolojileri Üretim AŞ tarafından Türkiye'nin en büyük entegre güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikası 400 milyon dolar yatırımla Ankara'da kuruluyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, tesisin tam kapasiteyle haziran 2020'de devreye alınacağını kaydederek, Ar-Ge merkezi ile birlikte bin 300 kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Kalyoncu, fabrikada yapılacak panel üretimi ve Konya Karapınar'daki enerji üretimi ile birlikte yıllık 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceklerini kaydetti.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin yapımına devam ettiği entegre güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasının işe başlama töreni Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yapıldı. Türkiye'nin ilk ve en büyük hücre fabrikası olan tesis, önümüzdeki yıl Kalyon tarafından Konya Karapınar'da 1.2 milyar dolar yatırımla yapılması planlanan güneş enerji santrali için üretim yapacak.

BARIŞ ŞİMŞEK / ANKARA