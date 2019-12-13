  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Kalyon’dan dört dörtlük güneş tesisi

Kalyon’dan dört dörtlük güneş tesisi

Kalyon’dan dört dörtlük güneş tesisi
Giriş Tarihi: 13.12.2019

KALYON AŞ tarafından 'nin en büyük fabrikası 400 milyon dolar yatırımla 'da kuruluyor.

KALYON Güneş Teknolojileri Üretim AŞ tarafından Türkiye'nin en büyük entegre güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikası 400 milyon dolar yatırımla Ankara'da kuruluyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, tesisin tam kapasiteyle haziran 2020'de devreye alınacağını kaydederek, Ar-Ge merkezi ile birlikte bin 300 kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Kalyoncu, fabrikada yapılacak panel üretimi ve Konya Karapınar'daki enerji üretimi ile birlikte yıllık 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceklerini kaydetti.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin yapımına devam ettiği entegre güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasının işe başlama töreni Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yapıldı. Türkiye'nin ilk ve en büyük hücre fabrikası olan tesis, önümüzdeki yıl Kalyon tarafından Konya Karapınar'da 1.2 milyar dolar yatırımla yapılması planlanan güneş enerji santrali için üretim yapacak.

BARIŞ ŞİMŞEK / ANKARA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kalyon’dan dört dörtlük güneş tesisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN