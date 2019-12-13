Kredi Garanti Fonu destekleri artırılıyor

EKONOMİK büyümeye büyük katkı veren, kefaletle dünya rekoruna imza atan Kredi Garanti Fonu'nun etkinliği artırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine destekli kredi garanti uygulamasıyla işletmelerin finansmana erişimini desteklemeye devam edeceklerini belirtirken, Aralık ayı itibariyle 715 bin işletmeye kefalet hacmi 320 milyar lirayı geçti.

EKONOMİK büyümeye büyük katkı veren, kefaletle dünya rekoruna imza atan Kredi Garanti Fonu'nun etkinliği artırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine destekli kredi garanti uygulamasıyla işletmelerin finansmana erişimini desteklemeye devam edeceklerini belirtirken, Aralık ayı itibariyle 715 bin işletmeye kefalet hacmi 320 milyar lirayı geçti.

ÖZEL LİMİT AYRICALIĞI

Bu yıl kredi hacmi de 367 milyar liraya ulaştı. Yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF A.Ş arasında imzalanan protokoller kapsamında imalat, yatırım, ihracatçı firmalara kefalet kullandırmada öncelik verilirken, başvurularda da rekor kırıldı. Yeni dönemde kadın ve genç girişimcilere özel limit ayrıcalığı tanınacak. Desteklerden en yüksek payı yüzde 41.9 ile ticaret sektörü aldı.

HAZAL ATEŞ