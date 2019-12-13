Öğrenci kredi borçları yeniden yapılandırılıyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerinin geri ödemesi yeniden yapılandırıyor. Yapılan çalışmaya göre kredi faizleri silinip, ana para taksitlendirilecek.

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerinin geri ödemesi yeniden yapılandırıyor. Yapılan çalışmaya göre kredi faizleri silinip, ana para taksitlendirilecek. Ödemenin kredi kullananların işe başlamasından sonraya bırakılması üzerinde duruluyor. Kredi uygulamasının kaldırılması ve yerine öğrencilere karşılıksız burs verilmesine ilişkin de çalışmalar sürüyor. Gelen istekler doğrultusunda Başkan Erdoğan, bakanlık ve kurmaylarına bir çalışma yapılması talimatı vermişti. AK Parti ve ilgili bakanlık tarafından yürütülen çalışmada sona yaklaşıldı. Düzenlemenin bir bölümünün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bir kısmının ise yasa olarak çıkması gerektiği üzerinde duruluyor.

İCRA TAKİBİNE SON

ÇALIŞMAYA göre KYK kredilerinin öncelik olarak faizleri silinecek. Sadece ana paranın ödenmesi istenecek. Ödeme ise taksitlendirme yöntemi ile yapılacak. Kredi borcu olanlar için yeni bir ödeme takvimi çıkartılacak. Taksitlerin mümkün olan en uzun süreye yayılması için bir hesaplama yapılıyor. FAİZLERİN yanı sıra KYK kredisinin zamanında ödenmemesi nedeniyle verilen cezalar da silinecek. Ayrıca bu konuda başlatılan icra takipleri de durdurulacak.

ZÜBEYDE YALÇIN-ANKARA