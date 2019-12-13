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Son dakika: 2019 Ekim ayı sanayi üretimi açıklandı

Son dakika: 2019 Ekim ayı sanayi üretimi açıklandı

13.12.2019, 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019,10:30

, 2019 ekim ayı sanayi üretimi endeksini açıkladı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 0,9 oranında.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,9 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.

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