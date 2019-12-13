Türkiye 2020'ye damga vuracak!

Kur saldırısını püskürtüp, büyümeye başlayan Türkiye, 2020’ye de damga vuracak. Trilyonlarca doları yöneten yabancı fon yöneticilerine göre, 2020’de en fazla büyümesi beklenen ülke Türkiye

Geçen yılki kur saldırısının ardından, "Ekonomisi batıyor, cari açığı finanse edemez, küçülme kaçınılmaz" değerlendirmesini yapanları, "etkileyici performans gösterdi" noktasına getirip tahminlerini yukarı revize ettirmek zorunda bırakan Türkiye, 2020 yılına da damga vuracak. Trilyonlarca doları yöneten fon yöneticileri ve stratejistler, 2020'de büyüme performansı sergilemesi beklenen ülkeler sıralamasının en üstüne Türkiye'yi koydu.







TÜRKİYE İLK SIRADA

Bloomberg'in 57 fon yöneticisi ve stratejist ile yaptığı gelişmekte olan ülke anketine göre, Türkiye 2020'de büyümenin en çok beklendiği ülke oldu. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 64'ü Türkiye'nin önümüzdeki yıl büyüyeceğini, yüzde 26'sı sabit kalacağını, sadece yüzde 10'u ise gerileyeceğini öngördü. Küçülme beklentisi en düşük olan ülke sıralamasında da Türkiye en başta yer aldı. Türkiye ekonomisi geçen yılki kur ve enflasyon saldırısının ardından üç çeyrek art arda küçüldükten sonra, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 ile tekrar büyüme dönemine girdi.







ENFLASYON DÜŞECEK

Fon yöneticilerinin enflasyona ilişkin beklentilerinde de Türkiye, ön plana çıkan ülkeler arasında yer aldı. Ankete katılanların yüzde 45'i Türkiye'de 2020'de enflasyonun gerileyeceği tahmininde bulundu. Türkiye bu beklentide de ilk üç arasında bulunuyor. Geçen yılki kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25.24'e çıkan enflasyon, dengelenme sürecindeki olumlu performansla kasım sonu itibarıyla yüzde 10.5'e indi.



