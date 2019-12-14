İzmir’in turizmde marka değeri giderek yükseliyor

İzmir'in en merkezi yeri Cumhuriyet Meydanı'nda 2008 yılında hizmete açılan Mövenpick Hotel İzmir'in Genel Müdürü Erhan Çetin ile sektöre dair sohbet ettik. Erhan Çetin'e göre; otelcilik sektöründe en önemli yatırım; insan kaynağı...

SEKTÖRÜN SESİ - TOLGA TEKİN

İzmir'in en merkezi yeri Cumhuriyet Meydanı'nda 2008 yılında hizmete açılan Mövenpick Hotel İzmir'in Genel Müdürü Erhan Çetin ile sektöre dair sohbet ettik. Erhan Çetin'e göre; otelcilik sektöründe en önemli yatırım; insan kaynağı... Turizm ve otelciliğin zorla değil kalpten ve misafirleri mutlu etmek için yapılan bir meslek olduğunu belirten Çetin, personel seçiminde özellikle bu özelliğe dikkat ettiklerini söyledi. İzmir'in turizmde marka değerinin giderek yükseldiğini ifade eden Çetin, "İzmir'i sadece şehir merkezi olarak düşünmezsek, gerçek anlamda 5 yıldızlı otel servisi veren başka otelleri de piyasa kaldırabilir. Asıl önemlisi otelin duvarında 5 yıldız yazıyor olması önemli değil, otelde verilen hizmetin 5 yıldızlı olması gerekir. Bu diğer yıldız kategorileri için de geçerli" dedi.

PERSONELİMİZ SAYESİNDE

● Otel hakkında kısa bilgi alabilir miyiz?

Otelimiz, 185 oda kapasiteli olmasına rağmen, butik otel anlayışıyla hizmet veriyor. En büyük avantajı konumu. Cumhuriyet Meydanı gibi kentin en merkezi yerinde bulunan otelimiz misafirlerimizin, hem şehir merkezine hem de kentin birçok noktasına rahatça ulaşımını sağlıyor. Bu sebeple iş dünyasından misafirlerimizin sıklıkla tercih ettiği bir oteliz. Ayrıca otelimizin superior, junior suit, senior suit ve executive olarak ayırdığımız odalarımızda yüksek hızda kablolu/ kablosuz internet bağlantısı, klima, çalışma masası ve direkt telefon hattı gibi konfor sağlamaya yönelik özellikler mevcut.



● Otelinizi diğer 5 yıldızlı otellerden farklı kılan nedir?

Bizim için önemli olan ve bizi farklı kılan insan faktörüdür. Biz insan kaynağına yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Mesleğini yaparken kalbini ortaya koyan personelimiz ile fark yaratıyoruz. Mövenpick Hotel İzmir'in mottosu 'kişiye özel hizmet'tir. Misafirlerimizin beklentilerini nasıl karşılayacağımızı çok iyi biliyoruz. Bunu da personelimiz sayesinde başarıyoruz. İzmir'in kalbinde, kentin merkezinde olmamızın sunduğu avantajın yanı sıra, bu şehire özgü büyük avantajlara da sahibiz. Efes gibi dünyaca ünlü antik kente ve Bergama, Afrodisias, Foça gibi destinasyonlara yakın olmamız da lokasyon avantajı sağlıyor. Bu destinasyonlara gidecek misafirlerimiz, şehir merkezinde bir gün konaklayarak geçiş yapmayı tercih edebiliyor. Yurt dışından gelen tur grupları da şehir merkezinde konaklamayı tercih ediyor. İzmir'e taşınmak istiyorum diyenler mutlaka bir gün de olsa İzmir'e uğramak istiyor. Bu da doğal olarak İzmir'de konumlu tüm otellere avantaj sağlıyor.

5 YILDIZLI HİZMET ÖNEMLİ

● 2019 sizin için nasıl geçti doluluk oranlarınız nasıl?

2019 yılı hem bizim otelimiz, hem de İzmir için oldukça iyi geçti. Otelimizin doluluk oranı yüzde 80'leri geçti. Fakat bu tek başına yeterli değil. Bildiğiniz gibi oteller için doluluk oranı kadar önemli olan başka bir parametre de ortalama oda fiyatıdır. Fiyatı, ederinin altına çekilmiş bir otel yüzde 100'lük bir doluluğa ulaşabilir, ama bu ne kadar efektif olur tartışılır. Ben genel anlamda sadece İzmir'in değil, ülkemizin en önemli sorununun bu olduğunu düşünüyorum; muazzam tesisler ederlerinin altında satılıyorlar.



MARKA ŞEHİRLER ÖRNEK ALINABİLİR

● İzmir turizmini geliştirmek için yapılan çalışmalar yeterli mi?

İzmir Türkiye için yükselen bir değer. Bu övgüyü kesinlikle hak ediyor. İnsanlar da bunun farkında olmalı ki İzmir'e ciddi bir göç var. Birçok devlet kuruluşu ve STK bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Aslında yapılması gereken çok da zor değil. Kendinize başarılı bulduğunuz bir şehir alırsınız ve nasıl yapmışlar diye kafa yorarsınız. Dünyada turizmde marka olmuş birçok şehir gelişmeyi bu şekilde başarmış. Tabi ki aynı şablonla uygulayalım demiyorum. Kendi şehrinizin dinamiklerini, ruhunu göz önünde bulundurmanız da gerekli.



EN BÜYÜK SORUN İNSAN KAYNAĞI

● Sektörün başlıca sorunları ve çözüm önerileri neler?

Coğrafi, siyasi ve politik etkenler dışında bence turizm sektörünün en önemli problemi bulunamayan ve bulunsa bile iyi yönetilemeyen ve iyi yönlendirilemeyen insan kaynağı. İşi severek yapmak isteyen genç insan sayısı gün geçtikçe azalıyor. Turizm liseleri ve üniversitelerin otellerle daha çok ve planlı işbirliği yapması bu konudaki sıkıntıyı çözer.